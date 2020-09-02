Аида Балаева: Благополучие детей – главная задача всех госорганов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благополучие детей – главная задача всех госорганов. Такую мысль высказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, комментируя Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы с вами обсуждаем не менее важное направление этого стратегического документа (Послания – авт.) – «О новой политике в семейно-демографической сфере». В целом, Главой государства озвучены объективные данные, ситуация в этой сфере у нас, к сожалению, ухудшается с каждым годом, растет количество разводов, насилия в отношении детей, увеличивается число бездетных пар. Поэтому Президентом в этой сфере главным приоритетом обозначена забота о детях на государственном уровне. То есть, дети и их благополучие – это главная задача для всех государственных органов», - сказала Аида Балаева во время круглого стола по обсуждению Послания.

По ее словам, определенная работа государством в этом направлении уже ведется.

«Так уже есть утвержденная концепция семейно-гендерной политики, Правительством принят соответствующий план, где предусмотрены конкретные индикаторы, мероприятия и проекты. МИОР в свою очередь в этом году реализует грантовый проект по оказанию консультативных услуг по вопросам сохранения репродуктивного здоровья. Сегодня в Мажилисе активно обсуждаются предложения по совершенствованию законодательства по вопросам семейно-гендерной политики и противодействия бытовому насилию. Теперь уже в свете нового Послания будет принят целый комплекс мер, в том числе по ужесточению наказания за преступления против детей. Более того, Президент поручил принять отдельную программу, которая даст возможность эффективно решать вопросы, конкретизируя меры, устанавливая жесткий контроль над их результативностью», - отметила министр.

Она заверила, что министерство будет способствовать тому, чтобы эта сфера была максимально прозрачной, при разработке программы должны быть учтены все пожелания и рекомендации общества.

«Мы всецело понимаем, что от этих мер, которые будут приняты для воспитания и становления молодого поколения, зависит будущее всей страны. Однако без комплексного подхода и слаженного взаимодействия между обществом и госорганами, будет сложно добиться эффективных результатов на системной основе. Нужны всеобщие усилия государства и отдельных неравнодушных людей», - заключила глава МИОР.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.