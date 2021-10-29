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    16:57, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Аида Балаева: Атырау бережно хранит традиции и обычаи нашего народа

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Серия встреч министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой в городе Атырау прошла с членами Общественного совета, представителями творческой интеллигенции, а также с активом областного акимата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Во встрече министра с активом региона принял участие аким области Махамбет Досмухамбетов.

    Важной частью программы стала встреча с членами Общественного совета области. А.Балаева рассказала о работе по координации деятельности общественных советов, в том числе с учетом законодательных поправок, принятых в этом году. Она призвала атырауских членов общественного совета активно и эффективно на благо региона использовать законодательные полномочия, данные им.

    Отдельная встреча состоялась с представителями интеллигенции, где
    министр презентовала Нацпроект «Ұлттық рухани жаңғыру» и рассказала о планируемых мероприятиях по основным его трем направлениям: повышение интеллектуального потенциала страны и статуса государственного языка, реализация комплекса мер по повышению доступности услуг в сфере культуры «Ел рухы», а также создание новых возможностей для молодежи «Тәуелсіздік ұрпақтары».
    Напомним, Нацпроект включает в себя семь задач, свыше 20 показателей и более 60 крупных мероприятий.

    «Атырау — особое место на карте Казахстана, где бережно хранят национальные традиции и обычаи. Регион богат не только нефтью, это святая земля с богатым историческим и культурным наследием. Это понимание важно сейчас, когда идет переосмысление нашей истории в рамках программы «Рухани жаңғыру» и появляются новые оценки минувшим событиям прошлого», - сказала министр.

    А.Балаева подчеркнула, что Глава государства особую роль в развитии страны отводит национальной интеллигенции и призвала активно содействовать в реализации Национального проекта на местах.

    В завершение рабочей поездки в Атыраускую область министр посетила Жылыойский район, где провела встречу с местными жителями и посетила некрополь Акмешит.

    Отметим, сейчас благодаря постепенной нормализации эпидситуации в стране возобновляются выезды в регионы и проведение встреч министров с населением. Так, ранее по вопросам реализации поручений Главы государства аналогичные встречи А.Балаева провела в Нур-Султане, Алматы, а также в Западно-Казахстанской области.


    Теги:
    Правительство Атырауская область Правительство РК Аида Балаева Главная Общество МИОР
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