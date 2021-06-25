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    14:27, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Аида Балаева: Аллея журналистов появится в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поздравила работников средств массовой информации с наступающим профессиональным праздником и рассказала о планах по открытию Аллеи журналистов в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу министра в сети Facebook.
    «Уважаемые работники средств массовой информации!
    Сердечно поздравляю всех с наступающим профессиональным праздником!
    Отдавая дань вашим заслугам, Министерство информации и общественного развития запланировало открытие Аллеи журналистов в городе Нур-Султан. Она будет охвачена бесплатным интернетом и, уверена, станет любимым местом для отдыха и общения для жителей города и гостей столицы, местом вдохновения и творческих, креативных идей.
    В силу объективных природных причин (посадка деревьев предполагается только весной и осенью) открытие перенесено на осень текущего года. Мы планируем посадить именные деревья в память о журналистах, которых сейчас нет с нами, и установить мемориальную доску.
    Это обстоятельство послужит еще одним поводом собраться, отметить наши общие достижения, обсудить накопившиеся вопросы и возможные пути их решения», - написала Аида Балаева.

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