Аида Абикеева одолела американку и вышла в полуфинал Кубка мира по боксу

Казахстанская боксерша Аида Абикеева пробилась в полуфинал второго этапа Кубка мира по боксу, проходящего в китайском Гуйяне, и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль, передает корреспондент агентства Kazinform.

В четвертьфинальном поединке в весовой категории до 65 кг двукратная чемпионка мира встретилась с представительницей США Марией Росендо. По ходу боя казахстанка контролировала ход встречи, превзошла соперницу по точным ударам во всех трёх раундах и победила раздельным решением судей — 4:1.

Эта победа обеспечила Абикеевой минимум бронзовую награду турнира и выход в полуфинальную стадию соревнований.

Ранее на этапе Кубка мира свои четвертьфинальные поединки выиграли Абылайхан Жусупов (70 кг), Санжар Ташкенбай (50 кг) и Виктория Графеева (60 кг). При этом Алуа Балкибекова (51 кг), Лаура Есенгельды (70 кг) и Тимур Нурсеитов (75 кг) завершили выступление поражениями.