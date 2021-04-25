AIBA восхитилась техникой казахстанского боксера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная ассоциация бокса (AIBA) отметила технику казахстанца Сабыржана Аккалыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что Сабыржан Аккалыков отлично выступил на молодежном чемпионате мира-2021 в Польше и стал победителем в своей весовой категории 64 кг.

На официальной странице AIBA в Instagram размещен фрагмент финального поединка между Аккалыковым и украинцем Матякубовым.

В одном из эпизодов казахстанец продемонстрировал отличные технику и реакцию. Несколько раз уклонившись от ударов соперника, он сумел нанести точный удар.

Под видео размещена надпись «Впечатляющий бокс от Казахстана».



