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    15:10, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    AIBA восхитилась техникой казахстанского боксера

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная ассоциация бокса (AIBA) отметила технику казахстанца Сабыржана Аккалыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что Сабыржан Аккалыков отлично выступил на молодежном чемпионате мира-2021 в Польше и стал победителем в своей весовой категории 64 кг.

    На официальной странице AIBA в Instagram размещен фрагмент финального поединка между Аккалыковым и украинцем Матякубовым.

    В одном из эпизодов казахстанец продемонстрировал отличные технику и реакцию. Несколько раз уклонившись от ударов соперника, он сумел нанести точный удар.

    Под видео размещена надпись «Впечатляющий бокс от Казахстана».



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