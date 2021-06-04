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    18:25, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    AIBA проведет расследование после судейских скандалов с участием казахстанских боксеров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная ассоциация бокса (AIBA) обязала свои уполномоченные органы провести расследование и выявить факты предвзятого судейства или коррупции, если таковые имелись, на прошедшем в Дубае чемпионате Азии по боксу, сообщает Sports.kz.

    «AIBA известно о возможных проблемах и обвинениях в судействе определенных боев на чемпионате Азии по боксу в Дубае. AIBA очень серьезно относится к таким обвинениям. После взаимодействия с несколькими национальными федерациями бокса, AIBA ожидает, что комитет судейства проведет немедленное расследование работы всех соответствующих назначенных официальных лиц и как можно скорее сообщит о своих выводах Дисциплинарному комитету AIBA, чтобы определить, стоит ли в этом случае отвечать или нет.

    В таком случае Дисциплинарный комитет предоставит право незамедлительно провести независимую экспертизу, чтобы определить, были ли приняты какие-либо неправильные решения из-за недостаточной компетентности, манипуляций или коррупции. Под новым руководством президента Умара Кремлева AIBA ясно дала понять, что намерена решать проблемы с боксерским судейством и судейством с помощью независимой экспертизы.
    Поручено провести полное независимое расследование предыдущих проблем, включая турнир Рио-2016. Любые официальные лица, признанные виновными в нечестных боях, навсегда лишатся права выступать на соревнованиях AIBA. Президент Кремлев и все в AIBA полностью привержены тому, чтобы всем боксерам всегда была предоставлена возможность вести честную борьбу. Дальнейшие обновления будут опубликованы по завершении ключевых этапов процесса расследования и реформы», — говорится в официальном заявлении AIBA.
    По мнению многих журналистов и болельщиков, ряд боксеров столкнулся с предвзятым судейством на чемпионате Азии-2021 — в частности, казахстанцев. Казахстанские боксеры на этом турнире не смогли завоевать ни одной золотой медали, хотя в финале были представлены пятью спортсменами.


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