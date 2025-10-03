AI-ассистента и ChatGPT бесплатно внедряет Freedom Bank

Предпринимателям Казахстана в мобильном приложении Freedom Business уже доступен голосовой Freedom AI-ассистент, способный выполнять 49 банковских операций. Кроме того, индивидуальные предприниматели внутри приложения получат свободный доступ к функционалу ChatGPT.

Новый функционал доступен для пользователей Android. В ближайшее время станет доступен и владельцам iOS-устройств. О запуске для iOS будет сообщено на официальном сайте и в социальных сетях банка.

Фото: Freedom Bank

О новых сервисах рассказали на международном форуме Digital Bridge главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов и член Совета Директоров Freedom Bank Айдос Жумагулов.

Голосовой AI-ассистент во Freedom Business экономит время владельцев компаний, освобождает от рутины и может помочь, к примеру, с оплатой налогов. Всего ассистент выполняет 49 команд на казахском и русском языках. Теперь предприниматели с помощью голосовой команды смогут совершать переводы между своими счетами, пополнять или снимать средства с депозита, вносить ежемесячные платежи по кредиту, оплачивать штрафы, выплачивать заработную плату сотрудникам, выставлять счета контрагентам и многое другое. Для реализации проекта банковские операции были оцифрованы с использованием искусственного интеллекта. Стоит отметить, что AI-ассистент говорит голосом самого Тимура Турлова.

— Безусловно мы живем в эпоху колоссального развития искусственного интеллекта, когда оперативность в вопросах внедрения инноваций становится залогом успеха. Поэтому единственный логичный способ развития — синергия возможностей искусственного интеллекта и банкинга. По сути, мы движемся в сторону стратегии AI-first. Нам важно, чтобы искусственный интеллект мог максимально оптимизировать рутинные запросы клиентов и помогать компании в быстром решении операционных вопросов. Мало быть просто финтех институтом, настало время AI-банков, — отметил Тимур Турлов.

Не менее важной стала и вторая составляющая презентации — предоставление бесплатного доступа к ChatGPT для всех индивидуальных предпринимателей в Казахстане. Теперь каждый бизнесмен, авторизировавшись в приложении Freedom Business, может использовать расширенный функционал популярной нейросети. Это огромная возможность для МСБ оптимизировать бизнес-процессы, экономить деньги и время на ряде рутинных задач, строить профессиональные прогнозы развития бизнеса, проверять свои гипотезы и модели, погружаться в бизнес-кейсы и многое другое.

Следующим этапом запуска AI в банковских сервисах станет интеграция аналогичных сервисов в приложение Freedom SuperApp. В скором времени клиентам Freedom Bank — физическим лицам — так же будет доступен голосовой Freedom AI-ассистент и интеграция ChatGPT, которые уже работают в режиме закрытого тестирования. Это даст возможность клиентам банка совершать не только банковские операции, но и, например, купить билет, оформить страховой полис, заказать продукты и многое другое с помощью голосовых команд.

— Внедрение голосового AI-ассистента и бесплатного ChatGPT — это шаг, который демонстрирует, как искусственный интеллект уже сегодня помогает бизнесу в Казахстане работать быстрее и эффективнее. Мы оцифровали весь основной банковский функционал, что позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии и стратегических задач, а не на операционной нагрузке. Такие технологии становятся не просто удобным инструментом, а ключевым фактором конкурентоспособности компаний в будущем, — отметил Айдос Жумагулов.

