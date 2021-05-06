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    21:28, 05 Май 2021 | GMT +6

    Ахылбек Куришбаев: Всем желающим важно предоставить возможность получить прививку без очередей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Ахылбек Куришбаев встретился с коллективом городской поликлиники №9, где ознакомился с работой этого лечебного учреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Депутат проинспектировал оснащенность блоков современным диагностическим и лечебным оборудованием, а также ему продемонстрировали работу станции скорой помощи.

    Особый интерес у Ахылбека Куришбаева вызвало проведение кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Сенатор подчеркнул, что этому процессу пристальное внимание уделяется со стороны руководства страны, поэтому вакцинация должна пройти максимально качественно и оперативно. По информации медиков за время пандемии около 45 тысяч человек в этой поликлинике прошли ПЦР-тестирование. Вакцинация населения сейчас идёт полным ходом. В среднем за день прививку получают более 500 человек.

    «Важно правильно донести информацию до населения по вакцинации против коронавирусной инфекции. В городе нужно продолжать усиление разъяснительной работы, чтобы желающие могли получить вакцину в любом удобном для них месте и без очередей», - отметил Ахылбек Куришбаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Сенат Вакцинация Парламент
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