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Ахылбек Куришбаев возглавил новый научно-исследовательский институт
13 Октября 2022, 12:57

Ахылбек Куришбаев возглавил новый научно-исследовательский институт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ахылбек Куришбаев возглавил новый научно-исследовательский институт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша страна – аграрное государство. Наше будущее зависит не от нефти, а от развития аграрной отрасли. В ближайшие годы в рамках политики Президента произойдет большой прорыв в сфере сельского хозяйства. Все мы это знаем и понимаем. Чтобы произошел такой прорыв, нам нужны кадры нового формата, мы должны перейти на новые технологии. Для этого в нашем государстве совместно с известными зарубежными учеными международного уровня создадут современный научно-исследовательский университет. Я прошу у вас разрешения на реализацию этого проекта», - сказал Ахылбек Куришбаев на пленарном заседании Сената.

Ранее сообщалось, что досрочно прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Ахылбека Куришбаева.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что сенатор Ахылбек Куришбаев лично ходатайствовал о прекращении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. Центральная избирательная комиссия рассмотрела это заявление и внесла соответствующее представление в Сенат.


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