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Ахылбек Куришбаев досрочно сложил полномочия депутата Сената
12 Октября 2022, 22:16

Ахылбек Куришбаев досрочно сложил полномочия депутата Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК постановила внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Куришбаева А.К. в Сенат Парламента, в связи с подачей им заявления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЦИК РК.

Постановление ЦИК принято в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

Как отмечает ЦИК, в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Сената Парламента Куришбаева Ахылбека Кажигуловича.


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