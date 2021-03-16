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    14:50, 16 Март 2021 | GMT +6

    Ахметжан Примкулов: Новый Экологический кодекс – эффективный инструмент в улучшении экологии Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Новый Экологический кодекс станет эффективным инструментом для улучшения экологической ситуации в Казахстане, в том числе и в Павлодарской области. Об этом было сказано в ходе совещания по разъяснению норм нового Экокодекса представителям общественности, экоорганизаций и промышленных предприятий региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Посетивший Павлодарскую область с рабочим визитом вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов, в ходе совещания пояснил, как нормы нового Экологического кодекса способствуют решению местных экологических вопросов.

    «Павлодарская область является крупным промышленным регионом, где осуществляется значительное воздействие на окружающую среду. Существенный вклад в загрязнение воздуха осуществляется крупными предприятиями энергетики и металлургии. Основными направлениями нового Экокодекса являются внедрение наилучших доступных технологий, ужесточение ответственности за нарушение экологического законодательства, внедрение принципа «загрязнитель платит и исправляет», усиление роли общественности при принятии экологических решений. Это совершенно новые реформаторские подходы», - подчеркнул вице-министр.

    Ахметжан Примкулов озвучил, что новый Экокодекс направлен на недопущение негативных последствий. По его словам, платить штрафы станет слишком дорого для загрязнителей и они будут вынуждены внедрять новые экологичные технологии.

    «Наилучшие доступные технологии будут внедряться для экологизации крупных предприятий, большинство из которых работают с 50 – 60-ых годов прошлого столетия. Это важная мера. Также мы наблюдаем, что и в Казахстане, и во всем мире общественность стала уделять повышенное внимание экологическим проблемам, а новый Экологический кодекс позволяет в полной мере учитывать и реализовывать мнение общественности», - добавил вице-министр.

    Заместитель главы Минэкологии особо отметил, что реализация нового Экологического кодекса имеет важное значение для республики в целом и для каждого региона в отдельности. В рамках Экокодекса будет пересмотрен ряд норм Предпринимательского, Уголовного, Водного кодексов и планируется принятие около 140 НПА.

    «Вкупе с ужесточением ответственности и усилением роли общественности, у предприятий не останется другого выбора, кроме перехода на более экологичные технологии и снижения объемов эмиссий, что приведет к реальному улучшению экологической ситуации», - резюмировал Ахметжан Примкулов. Ахметжан Примкулов, в ходе совещания пояснил, как нормы нового Экологического кодекса способствуют решению местных экологических вопросов.

    «Павлодарская область является крупным промышленным регионом, где осуществляется значительное воздействие на окружающую среду. Существенный вклад в загрязнение воздуха осуществляется крупными предприятиями энергетики и металлургии. Основными направлениями нового Экокодекса являются внедрение наилучших доступных технологий, ужесточение ответственности за нарушение экологического законодательства, внедрение принципа «загрязнитель платит и исправляет», усиление роли общественности при принятии экологических решений. Это совершенно новые реформаторские подходы», - подчеркнул вице-министр.

    Ахметжан Примкулов озвучил, что новый Экокодекс направлен на недопущение негативных последствий. По его словам, платить штрафы станет слишком дорого для загрязнителей и они будут вынуждены внедрять новые экологичные технологии.

    «Наилучшие доступные технологии будут внедряться для экологизации крупных предприятий, большинство из которых работают с 50 – 60-ых годов прошлого столетия. Это важная мера. Также мы наблюдаем, что и в Казахстане, и во всем мире общественность стала уделять повышенное внимание экологическим проблемам, а новый Экологический кодекс позволяет в полной мере учитывать и реализовывать мнение общественности», - добавил вице-министр.

    Заместитель главы Минэкологии особо отметил, что реализация нового Экологического кодекса имеет важное значение для республики в целом и для каждого региона в отдельности. В рамках Экокодекса будет пересмотрен ряд норм Предпринимательского, Уголовного, Водного кодексов и планируется принятие около 140 НПА.

    «Вкупе с ужесточением ответственности и усилением роли общественности, у предприятий не останется другого выбора, кроме перехода на более экологичные технологии и снижения объемов эмиссий, что приведет к реальному улучшению экологической ситуации», - резюмировал Ахметжан Примкулов.


    Теги:
    Экология Павлодарская область
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