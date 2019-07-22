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Ахметжан Примкулов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Примкулов Ахметжан Абдижамилович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Ахметжан Примкулов родился в 1979 году в Жамбылской области.
В 2000 году окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности «экономист», в 2003 году — Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист». Имеет ученую степень кандидата юридических наук.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве специалиста прокуратуры Жамбылской области, работал в судебной системе.
В 2012-2016 годах занимал должности заместителя председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, заместителя председателя Комитета экологического регулирования, контроля и госинспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК.
С июня 2016 года по ноябрь 2017 года работал председателем Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.
С ноября 2017 года и до настоящего времени занимал должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК.
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