РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:04, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Елбасы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Есимов Ахметжан Смагулович назначен внештатным помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    Ахметжан Смагулович Есимов родился 15 декабря 1950 года в Алматинской области. Окончил механический факультет Казахского сельскохозяйственного института (1974), специализация - «Механизация процессов сельскохозяйственного производства»; социально-политический факультет Российской Академии общественных наук (1991), специализация - «Теория социально-политических отношений». Доктор экономических наук (1999).

    С 1990 года - первый заместитель председателя Госагропрома КазССР.

    С 1992 года - глава Алма-Атинской областной администрации.

    С 1994 года - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

    С 1996 года работал на должности Государственного секретаря Республики Казахстан, первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - председателя Государственного комитета по инвестициям. С 1998 года - руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.

    С 1998 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в странах Бенилюкса (Королевство Бельгия, Королевство Нидерланды и Великое Герцогство Люксембург). Возглавлял Представительство Республики Казахстан в ЕС и НАТО.

    С 2001 года - министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

    С 2002 года - заместитель Премьер-Министра - министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

    С 2004 года - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

    С января 2006 года - министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

    В апреле 2008 года назначен акимом города Алматы.

    С октября 2008 года - председатель городского филиала партии «Нур Отан».

    9 августа 2015 года Глава государства назначил Ахметжана Есимова председателем правления АО «НК «АСТАНА ЭКСПО-2017».

    23 декабря 2017 года назначен председателем правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

    29 марта 2021 года покинул пост председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

    Награжден орденами «Знак Почета» (1982), «Парасат» (2002), «Отан» (2007).

    Теги:
    Елбасы Назначения Первый Президент - Елбасы Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Сегодня, 22:28
    Детям раздали просроченный йогурт в школе Алматинской области: директор наказан
    Сегодня, 22:13
    4,3 млрд получат актюбинцы от фонда «Қазақстан халқына»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!