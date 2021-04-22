Ахметжан Есимов назначен внештатным помощником Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Есимов Ахметжан Смагулович назначен внештатным помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Ахметжан Смагулович Есимов родился 15 декабря 1950 года в Алматинской области. Окончил механический факультет Казахского сельскохозяйственного института (1974), специализация - «Механизация процессов сельскохозяйственного производства»; социально-политический факультет Российской Академии общественных наук (1991), специализация - «Теория социально-политических отношений». Доктор экономических наук (1999).

С 1990 года - первый заместитель председателя Госагропрома КазССР.

С 1992 года - глава Алма-Атинской областной администрации.

С 1994 года - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 1996 года работал на должности Государственного секретаря Республики Казахстан, первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - председателя Государственного комитета по инвестициям. С 1998 года - руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.

С 1998 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в странах Бенилюкса (Королевство Бельгия, Королевство Нидерланды и Великое Герцогство Люксембург). Возглавлял Представительство Республики Казахстан в ЕС и НАТО.

С 2001 года - министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2002 года - заместитель Премьер-Министра - министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2004 года - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

С января 2006 года - министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

В апреле 2008 года назначен акимом города Алматы.

С октября 2008 года - председатель городского филиала партии «Нур Отан».

9 августа 2015 года Глава государства назначил Ахметжана Есимова председателем правления АО «НК «АСТАНА ЭКСПО-2017».

23 декабря 2017 года назначен председателем правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

29 марта 2021 года покинул пост председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Награжден орденами «Знак Почета» (1982), «Парасат» (2002), «Отан» (2007).