Ахмед Агади: Желаю, чтобы о фестивале «Жібек жолы» заговорили во всем мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легендарная опера «Биржан – Сара» Мукана Тулебаева 12 ноября открыла Международный музыкальный фестиваль «Жібек жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного театра оперы и балета «Астана Опера».

Партию Биржана исполнил звезда мировой оперы, народный артист Татарстана, заслуженный артист России Ахмед Агади. Симфонический оркестр, хор, солисты «Астана Опера» выступили под управлением заслуженного деятеля Казахстана, дирижера-постановщика, маэстро Абзала Мухитдина.

Открытие фестиваля посетили известные личности в мире культуры и искусства. Гости прошлись по красной дорожке и ответили на многочисленные вопросы журналистов. Стало известно, что «Жібек жолы» продлится до 6 декабря, он соберет оперных и балетных звезд со всего мира.

Так, столичная публика горячо встретила первый звездный состав исполнителей, который открывал фестиваль. В партии Сары блистала заслуженный деятель Казахстана, обладающая удивительно красивым сопрано, Айгуль Ниязова. Впечатлил публику ярким исполнением партии Жанботы заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, безграничную материнскую любовь Аналык (и вокально, и драматически сложной партии) смогла передать Гульжанат Сапакова. Образ ревнивой Алтынай талантливо раскрыла заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай. Прекрасно справились со своими партиями Ержан Саипов (Жиенкул), Шынгыс Расылхан (Кожагул), Рамзат Балакишиев (Серик), Талгат Аллабиринов (Естай).

Весь вечер приковывал взгляды публики исполнитель партии Биржана, непревзойденный тенор Ахмед Агади. Музыкальные критики не раз отмечали, что он обладает техничным, редкой красоты и подвижности голосом. Напомним, что певец выступает на многих известных оперных сценах, участвовал в спектаклях Большого театра России, Амстердамской оперы, Королевской Датской оперы, Будапештской оперы, Страсбургской оперы, Театро Колон в Буэнос-Айресе и многих других знаменитых площадках. К слову, прославленный тенор открывал первый сезон «Астана Опера».

- С момента основания театра «Астана Опера» прошло уже практически 10 лет, участвовать в его открытии было для меня очень важно, значимо. Тогда я исполнил сложнейшую вокально-драматическую партию Биржана, воплощать образ этого героя непросто. Конечно, я ждал, что меня снова пригласят исполнить эту роль, и я очень рад, что замечательная постановка «Биржан – Сара» открыла фестиваль «Жибек жолы», - рассказывает певец.

- Биржан – это особенная роль, когда мне предложили ее исполнить, я с удовольствием согласился, начал над ней работать, готовиться, искать новые интонации. Потому что хотелось не просто выйти на сцену и спеть, а пропустить эту историю через душу. Чтобы слушатели сопереживали моему герою, вместе со мной радовались и страдали. Моя цель была достучаться до сердец зрителей, не оставить их безучастными.

В течение месяца я очень серьезно занимался с концертмейстером, нарабатывал интонации в голосе, чтобы звучать эмоционально, темпераментно, партия написана очень музыкально: в ней есть глубина сердца и души.

Ахмед Агади подчеркнул, что ему нравится этот герой, прежде всего тем, что он сам был певцом, сочинял музыку и слова.

- Все его творчество посвящено любви и справедливости. В те времена, как и сейчас, тоже была несправедливость: баи не давали жизни простому народу, об этом Биржан всегда говорил прямо, через свои стихи и песни. Он был смелым и отважным человеком, а, как известно, за правду никого не любят. Отдельной темой в опере проходит линия природы Казахстана. Мой герой воспевал красоту Родины – ее прекрасные места – Сарыарку, Кокшетау. К слову, я родился в Казахстане, здесь действительно красивейшие края, добрые и открытые люди, гостеприимный народ. Поэтому в опере есть все: и любовь, и борьба за справедливость, за которые он погибает.

В завершение беседы знаменитый певец пожелал фестивалю «Жібек жолы» долгих лет, чтобы он собирал артистов со всего мира.

- Пусть здесь проходят интересные запоминающиеся спектакли, чтобы зрители высоко их оценили. Длинной жизни «Жібек жолы», желаю, чтобы об этом фестивале заговорили во всем мире.