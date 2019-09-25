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Ахан Сатаев рассказал подробности съемок исторической драмы «Томирис»

25 Сентября 2019 15:36
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Ахан Сатаев рассказал подробности съемок исторической драмы «Томирис»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Режиссер Ахан Сатаев рассказал подробности съемок исторической драмы «Томирис», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По мотивам книги Абиша Кекилбаева  «Ұйқыдағы арудың оянуы» снимают фильм Казахстанский сериал «Шестой пост» получил премию «ТЭФИ-Содружество» Документальный фильм о депортации поляков снимают в Костанайской области

«Два года назад, после сотрудничества в проекте «Дорога к матери», наш главный продюсер Алия Назарбаева предложила начать съемки этого фильма. После мы начали работу над проектом и получили бата Елбасы», - сказал Ахан Сатаев на пресс-конференции.

По словам режиссера, всего было 93 съемочных дня. 2,5 года занял выпуск фильма. Единовременно в эпизодах с массовкой в съемках принимало участие 800 человек. Съемочная группа состояла из 400 человек. Фильм снимался в районе Чунжа Алматинской области, Капшагае, Алматы и Кокшетау.

Отметим, что картина рассказывает о событиях VI века до н. э., когда сакские племена под предводительством царицы массагетов Томирис сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать великую степь.

Авторами сценария исторического проекта выступили: Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. Главную роль в фильме исполнила Альмира Турсын.

Фильм выходит в казахстанский прокат с 27 сентября.

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Ключевые слова: Культура,
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Автор:

Серик Сабеков

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