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Ахан Сатаев объяснил, почему решил снять фильм про Серика Сапиева

25 Сентября 2019 16:39
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Ахан Сатаев объяснил, почему решил снять фильм про Серика Сапиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Режиссер Ахан Сатаев объяснил, почему решил снять фильм про казахстанского боксера Серика Сапиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Когда мы снимаем кино, то это не значит, что мы кого-то возводим в идолы, это действительно история чемпиона, история героя. Я считаю, когда Серик завоевал олимпийское золото в Лондоне, тогда было действительно национальное единение. Помню свои ощущения, как я радовался этому. Считаю, что это как раз таки идеология», - сказал Ахан Сатаев в интервью журналистам на площадке СЦК.

Режиссер ответил, что все казахстанские боксеры достойны того, чтобы о них снимали фильмы.

«Ни в коем случае не разделяю - кто достоин, а кто не достоин. Я только за то, чтобы снимали фильмы и про Геннадия Головкина, и про Серика Сапиева, и про Бекзата Саттарханова. Очень много достойных людей, про которых можно и нужно снимать кино», - добавил Ахан Сатаев.

Ранее сообщалось, что Ахан Сатаев намерен снять фильм про Серика Сапиева.

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Ключевые слова: Культура,
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Автор:

Серик Сабеков

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