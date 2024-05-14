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    12:51, 14 Май 2024 | GMT +6

    Агротуризм даст работу более 10 тысячам сельских жителей – Ермек Маржикпаев

    Агротуризм
    Фото: freepik.com

    В этом году продолжится работа по совершенствованию механизмов мер господдержки в сфере туризма. С таким обещанием выступил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В целях дальнейшего развития отрасли с начала года министерством прорабатываются новые инициативы. Одно из таких нововведений уже вступило в силу, в его рамках увеличен срок льготного кредитования с 7 до 10 лет для гостиниц с международной франшизой. Другая инициатива заключается в разрешении фермерам заниматься агротуризмом на своих землях, - сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства.

    По его словам, это позволит создать дополнительную занятость для более чем 10 тыс. сельских жителей.

    - Кроме того, продолжается работа по наделению акиматов законодательными компетенциями по строительству туристской инфраструктуры вне населенных пунктов и на территории национальных парков. В настоящее время, для обеспечения необходимой инфраструктурой туристские дестинации в рамках временного решения Инвестиционного штаба с текущего года акиматами проводится работа по реализации инфраструктурных проектов к объектам туризма, в том числе без вывода земельных участков на территории нацпарков. Для закрепления данных инициатив на законодательном уровне уже ведется работа совместно с депутатами, - добавил министр.

    Теги:
    Правительство Туризм Министерство туризма и спорта РК Регионы Экономика
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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