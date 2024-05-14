Агротуризм даст работу более 10 тысячам сельских жителей – Ермек Маржикпаев

В этом году продолжится работа по совершенствованию механизмов мер господдержки в сфере туризма. С таким обещанием выступил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В целях дальнейшего развития отрасли с начала года министерством прорабатываются новые инициативы. Одно из таких нововведений уже вступило в силу, в его рамках увеличен срок льготного кредитования с 7 до 10 лет для гостиниц с международной франшизой. Другая инициатива заключается в разрешении фермерам заниматься агротуризмом на своих землях, - сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства.

По его словам, это позволит создать дополнительную занятость для более чем 10 тыс. сельских жителей.