Агротуризм даст работу более 10 тысячам сельских жителей – Ермек Маржикпаев
В этом году продолжится работа по совершенствованию механизмов мер господдержки в сфере туризма. С таким обещанием выступил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
- В целях дальнейшего развития отрасли с начала года министерством прорабатываются новые инициативы. Одно из таких нововведений уже вступило в силу, в его рамках увеличен срок льготного кредитования с 7 до 10 лет для гостиниц с международной франшизой. Другая инициатива заключается в разрешении фермерам заниматься агротуризмом на своих землях, - сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства.
По его словам, это позволит создать дополнительную занятость для более чем 10 тыс. сельских жителей.
- Кроме того, продолжается работа по наделению акиматов законодательными компетенциями по строительству туристской инфраструктуры вне населенных пунктов и на территории национальных парков. В настоящее время, для обеспечения необходимой инфраструктурой туристские дестинации в рамках временного решения Инвестиционного штаба с текущего года акиматами проводится работа по реализации инфраструктурных проектов к объектам туризма, в том числе без вывода земельных участков на территории нацпарков. Для закрепления данных инициатив на законодательном уровне уже ведется работа совместно с депутатами, - добавил министр.