14 Июля 2022 17:41

Агропромышленный комплекс активно развивается в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решая задачи, поставленные Главой государства по развитию агропромышленного сектора, в Восточно-Казахстанской области реализуется программа развития растениеводства, проводится диверсификация посевов с увеличением площадей высокорентабельных культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Учитывая, что на область приходится 66% всего объема выращиваемого подсолнечника в стране, главной задачей является увеличение объемов его переработки.

«Для выхода на рынки высококачественной готовой продукции, с начала текущего года в области введен в эксплуатацию крупный маслоэкстракционный завод мощностью 300 тыс. тонн, строится завод мощностью 50 тыс. тонн подсолнечного масла в городе Усть-Каменогорске», - добавил аким ВКО Даниал Ахметов в ходе брифинга на площадке СЦК.

Запуск новых маслоэкстракционных заводов, с учетом действующих производств, позволит увеличить общий объем переработки до 1 млн тонн, а также экспорт растительных масел в 1,3 раза.

«Стабильно развивается животноводство области. За прошлый год численность крупного рогатого скота выросла на 106%, мелкого - на 106,2%, лошадей - на 112,5%, птицы - на 110,5%. Производство мяса в живом весе во всех категориях хозяйств выросло на 103,2%, молока - на 104,8%. До конца текущего года загрузка молокоперерабатывающих предприятий увеличится до 96%», - добавил глава региона.

Как отметил аким, компания «Эмиль» занимающаяся выпуском молочной продукции продолжает расширение ассортимента товаров и объема с 45 до 90 тыс. тонн в год. Усть-Каменогорская птицефабрика завершает реконструкцию и наращивает объемы выпуска мяса птицы почти до 55 тыс. тонн продукции в год. Принята в эксплуатацию акваферма мощностью 1,5 тыс. тонн рыбы и рыбопродуктов в год.

В заключение аким области добавил, что для развития сельской местности программа «Ауыл-Ел бесігі» поддержанная Главой государства формирует основу социально-инфраструктурного развития села и позволяет выравнивать параметры качества жизни населения до региональных стандартов. В текущем году по программе «Ауыл-Ел бесігі» будет реализовано 67 проектов в 42 опорных и спутниковых селах на 5,2 млрд тенге.



