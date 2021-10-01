Агропосты подготовили к зиме метеорологи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи подготовились к работе в суровых зимних условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В филиале РГП «Казгидромет» отметили, что осенне-зимний период наблюдений имеет ряд особенностей. Меняются виды замеров, некоторые прекращаются, другие – начинаются.

Станции и посты обеспечили приборами, которые прошли поверку. В том числе низкоградусными термометрами, гигрометрами, постоянными и переносными снегомерными рейками, весовыми снегомерами. Подготовили и частично обновили станки для наблюдений за гололёдно-изморозевыми отложениями. На станциях и агропостах заменили психрометрические будки и лесенки к ним.

«Часть агропостов обеспечили новыми почвенными бурами АМ-26 для проведения маршрутного бурения для определения запасов продуктивной влаги в почве перед уходом в зиму. Основные агроработы завершаются. Капитально отремонтированы 8 мобильных зданий и капитальных строений на метеостанциях наблюдательной сети области», - рассказали в филиале РПГ «Казгидромет».

Всех сотрудников обеспечили зимней спецодеждой, валенками и снегоступами для проведения снегосъемок.