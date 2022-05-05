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    Агробанк не будут создавать в Казахстане

    5 Мая 2022, 17:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нецелесообразным считают в Правительстве создание Агробанка. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «АО «НУХ «Байтерек», как холдинговая компания, осуществляет финансирование субъектов агропромышленного комплекса через деятельность своих специализированных дочерних компаний, которые являются организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций и, соответственно, руководствуются нормативными актами уполномоченных государственных органов, регулирующими финансово-кредитную деятельность, а также внутренними документами, осуществляют кредитование различных проектов в сельском хозяйстве». – сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    При этом, говорится в ответе, дочерние компании АО «НУХ «Байтерек» уже предоставляют сельскохозяйственным товаропроизводителям услуги кредитования и лизинга на основе соответствующей лицензии на проведение отдельных видов банковских операций.

    Вместе с тем, по словам Премьера, специализированные банки по своему функционалу ограничивают свою деятельность в обслуживании отраслей (сфер) экономики, выполняя не все из многочисленных банковских операций.

    «Кроме того, узкая специализация Агробанка предполагает высокую концентрацию рисков (риски не диверсифицируются), в то время как вкладчики предпочитают работать с универсальными банками, в которых можно получить полный спектр финансовых услуг, т.е. специализированный государственный кооперативный банк столкнется с трудностью привлечения депозитов населения, что в конечном итоге вкупе с низким доходом и высокими недиверсифицированными рисками потребует дальнейшего вложения бюджетных средств для обеспечения устойчивости финансового состояния специализированного государственного кооперативного банка. На основании вышеизложенного создание Агробанка считаем нецелесообразным», - заключил А. Смаилов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Сельское хозяйство Алихан Смаилов
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