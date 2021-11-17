Агрессивный мужчина набросился на дорожных рабочих в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Потасовку между мужчиной и рабочими сняли на видео в 5 микрорайоне Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По словам жительницы пятого микрорайона Евгении, дорогу у дома № 9 перекрыли в связи с проводимыми ремонтными работами. Вчера вечером, 16 ноября, к асфальтоукладчикам подошел мужчина и начал высказывать свое недовольство по поводу закрытия проезжей части. После словесная перепалка переросла в драку.

Неожиданно дебошир взял с земли бордюрный камень и пытался запустить его в рабочих. Но остальные коллеги тут же выбили элемент бордюра у него из рук.

В итоге мужчина разогнал всех ремонтников и еще продолжал буянить возле своего дома на протяжении получаса.

«Прохожие, водители проезжающих машин просто смотрели на эту массовку, вместо того, чтобы разнять и помочь строителям», - говорит автор видео.

По данному факту, как сообщили в полиции, на пульт «102» в 18:30 поступил вызов о том, что пьяный мужчина ведет себя неадекватно, мешая работать асфальтоукладчикам. На место сразу выехал участковый инспектор пятого микрорайона. После разбирательств выяснилось, что претензий друг к другу они не имеют.



