Агрессивного водителя в наркотическом опьянении задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Агрессивного водителя в наркотическом опьянении задержали полицейские в городе Алматы, передает МИА «Казинформ».

ДП города Алматы сообщает, что 14 июня по улице Майлина, в северном направлении, экипажем специализированного батальона местной полицейской службы остановлена автомашина Lexus, под управлением гр.А.,1992 г.р.

Поведение водителя показалось неадекватным: он был агрессивен, не подчинялся законным требованиям полиции, пытался скрыться с места задержания, при этом, повредил припаркованную автомашину Chevrolet.

Путь правонарушителю был блокирован. Патрульные задержали его и сопроводили на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила у гр.А. наркотическое опьянение, выраженное в употреблении психоактивных веществ.





В отношении гр.А. составлены протоколы по шести составам правонарушений: ч. 3 ст. 608 КРКобАП, ч. 1 ст. 613 КРКобАП, ч. 1 ст. 599 КРКобАП, ч. 3 ст. 596 КРКобАП, ч. 1 ст. 600 КРКобАП и ч. 2 ст. 230 КРКобАП.

Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.