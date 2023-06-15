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    18:19, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Агрессивного водителя в наркотическом опьянении задержали в Алматы

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    Видеодан алынған кадр: t.me/POLICE_of_KZ
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Агрессивного водителя в наркотическом опьянении задержали полицейские в городе Алматы, передает МИА «Казинформ».

    ДП города Алматы сообщает, что 14 июня по улице Майлина, в северном направлении, экипажем специализированного батальона местной полицейской службы остановлена автомашина Lexus, под управлением гр.А.,1992 г.р.

    Поведение водителя показалось неадекватным: он был агрессивен, не подчинялся законным требованиям полиции, пытался скрыться с места задержания, при этом, повредил припаркованную автомашину Chevrolet.

    Путь правонарушителю был блокирован. Патрульные задержали его и сопроводили на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила у гр.А. наркотическое опьянение, выраженное в употреблении психоактивных веществ.


    В отношении гр.А. составлены протоколы по шести составам правонарушений: ч. 3 ст. 608 КРКобАП, ч. 1 ст. 613 КРКобАП, ч. 1 ст. 599 КРКобАП, ч. 3 ст. 596 КРКобАП, ч. 1 ст. 600 КРКобАП и ч. 2 ст. 230 КРКобАП.

    Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.


    Теги:
    Алматы Видео МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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