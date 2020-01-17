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Агрессивного хулигана задержали в СКО

17 Января 2020 22:11
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Агрессивного хулигана задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские буквально по горячим следам задержали хулигана, который за одну ночь разбил стёкла частного дома, строящейся подстанции и трёх автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, во время задержания подозреваемый вел себя агрессивно. Полицейским пришлось использовать наручники.

В половине третьего ночи в управление полиции позвонил мужчина и сообщил, что неизвестный выбил стекла в его автомобиле. Когда полицейские приехали на место, то заметили мужчину, который при виде патрульной машины попытался сбежать.

Как оказалось, разбитое стекло автомобиля - не единственный «подвиг» горожанина. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что в окрестностях разбиты стёкла ещё двух машин, окна частного дома и строящейся вблизи здания «Кызылжар су» подстанции.



«Подозреваемым в хулиганстве оказался ранее неоднократно судимый 49-летний житель Петропавловска. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии опьянения. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Сумма причинённого ущерба устанавливается», - рассказал начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений Ерболат Каптаев.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Хулиганство».


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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