Аграриев, ветеринаров и строителей не хватает в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Специалистов сфер сельского хозяйства, ветеринарии и строительства не хватает в Актобе. О кадровом дефиците говорили на заседании региональной кадровой комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области Адильбека Мукашева, в регионе наблюдается дефицит специалистов в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и строительства.

Из 4024 выпускников, которые окончат высшие учебные заведения региона в 2020 году, основную долю составляют специалисты, имеющие техническое и педагогическое образование. В связи с этим департаментом государственной службы области было рекомендовано включить в перечень специальностей вузов области специальности, по которым наблюдается нехватка кадров.







