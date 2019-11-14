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Аграриев, ветеринаров и строителей не хватает в Актобе

14 Ноября 2019 20:11
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Аграриев, ветеринаров и строителей не хватает в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Специалистов сфер сельского хозяйства, ветеринарии и строительства не хватает в Актобе. О кадровом дефиците говорили на заседании региональной кадровой комиссии, передает корреспондент МИА  «Казинформ».

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По словам руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области Адильбека Мукашева, в регионе наблюдается дефицит специалистов в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и строительства.

Из 4024 выпускников, которые окончат высшие учебные заведения региона в 2020 году, основную долю составляют специалисты, имеющие техническое и педагогическое образование. В связи с этим департаментом государственной службы области было рекомендовано включить в перечень специальностей вузов области специальности, по которым наблюдается нехватка кадров.



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Ключевые слова: Актюбинская область, Занятость - 2020,
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Автор:

Самал Ендибаева

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