В СКО аграрии активно трудятся на посевной кампании

Североказахстанские сельхозтоваропроизводители уже посеяли сельскохозяйственные культуры на площади 955 тысячи гектар, в том числе 656 тысяч гектар – зерновые культуры и 252 тысяч гектар - масличные. Закрытие влаги завершено на площади 4,5 млн гектар, внесено минеральных удобрений в почву 50,5 тысяч тонн на площади 701,2 тысяч гектар. Всего планируется внести 256,6 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 3 млн гектар, передает агентство Kazinform.

Чуть больше 8 тысяч гектар отвели под посев красной чечевицы американского сорта «Кримсон» в ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево». Сеять ее начали 2 мая. Несмотря на предварительные работы по влагозадержанию, со стартом посевной в товариществе решили не затягивать, чтобы рационально использовать воду, скопившуюся в почве.

— Пшеницы у нас 11 тысяч гектар мягкой яровой. Мы — семенное хозяйство, выращиваем семена. Гороха у нас 2,5 тысячи гектар, ячменя — 1800 гектар. Общая площадь у нас почти 33 тысячи гектар. В этом году будем закладывать опыты по разным культурам, применение всяких препаратов по листу, — рассказал руководитель ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево» Иван Самошкин.

В посевной будет задействовано 12,7 тысяч единиц тракторов различных модификаций, 14 тысяч единиц зерновых сеялок, 1,5 тысячи современных высокопроизводительных посевных комплексов. На территории области имеется 219 машино-тракторных мастерских, все работают в штатном режиме.

— Ежегодно нами проводится обновление сельхозтехники. Нашим государством и акиматом СКО созданы все условия для этого. В этом году для проведения весенне-полевых работ мы приобрели 2 единиц спецтехники: «Кировец» К700, трактор. Все они задействованы в работе. Помимо этого мы уже готовимся и к уборочной кампании. Приобрели 2 комбайна. По поручению Президента и акима СКО для обеспечения продовольственной безопасности мы сеем гречиху на площади 100 гектар, — рассказал заместитель генерального директора ТОО «Солтүстік жер» из Жамбылского района Чингиз Баланбаев.

Аграрии обеспечены удешевленным ГСМ по 250 тенге за литр. Потребность в дизельном топливе составляет — 57,6 тысяч тонн.

— Что касается ГСМ, у нас заявлено где-то 4,5 тысячи тонн дизельного топлива. Государственная поддержка нам оказывается своевременно, — рассказал руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района Шал акына Кайнолла Сматов.

В этом году посевы сельскохозяйственных культур составят 4,5 млн гектар, в том числе: зерновые — 3,4 млн гектар, масличные — 751 тысяча гектар, кормовые — 379 тысяч гектар, картофель — 26 тысяч гектар, овощи — 5 тысяч гектар. Под посев 2024 года засыпано 484,5 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур или 102% от потребности. В текущем году показатель сортообновления планируется довести до 10%.

— В общем будем сеять где-то 1100 гектар льна, 1600 гектар — твёрдой пшеница и мягкой — около 10 тысяч гектар. Мы жидкое удобрение уже запланировали, будем вносить. У нас 11 тракторов «Бюлер», 8 комплексов посевных и 3 ходят с боронами, — рассказал главный агроном ТОО «Райт-АА» Тимирязевского района Сергей Андросенков.

Государственная поддержка в сфере сельского хозяйства на 2024 год составляет 60,8 млрд тенге, из них на развитие отрасли растениеводства — 20,4 млрд тенге.