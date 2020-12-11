АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Агитгруппа «Ак жола» проводит встречи на предприятиях Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского филиала Демократической партии «Ак жол».

В рамках агитационной кампании кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента от партии «Ак жол» встретились с работниками завода по производству безалкогольных напитков. Производство начало свою работу в 1998 году. 200 работников завода выпускают 60 миллионов литров напитков в год.

В этот же день «акжоловцы» также посетили Алматинский маргариновый завод, который производит и поставляет масложировую продукцию на рынок Казахстана и Центральной Азии. Агитгруппа ознакомила работников предприятий с предвыборной программой «Ак жола», рассказала о работе партии и парламентской фракции.

Кандидаты от «Ак жола» ответили на вопросы, выслушали наказы избирателей.