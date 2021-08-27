Агитаторы прививок придут домой к карагандинцам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде решили индивидуально агитировать людей, которые ещё не сделали прививку против коронавируса. По дворам и квартирам пойдут волонтёры и сотрудники госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации медиков, в нашем городе для коллективного иммунитета должно вакцинироваться больше 300 тыс. человек. На сегодня прививки получили около 200 тыс. Мы хотим активизировать кампанию. Сейчас в поликлиниках сидят волонтёры и ежедневно обзванивают пенсионеров, предлагают посетить пункт вакцинации. Результат уже видим», - рассказал заместитель акима Караганды Нурлан Бикенов.

Чтобы продвинуться дальше, создали большую группу агитаторов из числа волонтёров и работников госорганов. Каждый день они будут ходить по домам и квартирам, чтобы пригласить на вакцинацию.

«Уважаемые карагандинцы, отнеситесь с пониманием. Практика показывает, что большинство заболевших от COVID-19 - это не вакцинированные. Если у вас нет противопоказаний, сделайте прививку. Берегите себя и близких!» - призвали в городском акимате.