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    12:10, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Агитацию в спортивные секции проведут в школах Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В школах Петропавловска пройдут агитационные кампании, чтобы вовлечь как можно детей в спортивные секции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Петропавловска Булат Жумабеков на своей странице в социальной сети написал, что будет сформирована группа из тренеров и учащихся детско-юношеских спортивных школ. Они презентуют свои секции.

    «Директорам школ необходимо обеспечить все санитарные меры безопасности. К слову, сейчас в Петропавловске бесплатно действуют спортивные секции в 13 учреждениях города. Желающие могут заниматься футболом, волейболом, борьбой, художественной гимнастикой и другими видами спорта. Детальную информацию вы можете изучить на официальном интернет-ресурсе города», - написал Б. Жумабеков.

    Ранее сообщалось, в каких школах и какие детские спортивные секции работают в Петропавловске.

    В этом году спортивные секции в Северо-Казахстанской области бесплатные. За счет госзаказа в регионе рассчитывают привлечь три тысячи ребятишек.

    В то же время на совещании по ключевым социальным вопросам, которое провел заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов 13 сентября, область назвали в числе тех, где в сфере массового спорта самые низкие показатели охвата детей государственным спортивным заказом.


    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область Образование Акимат
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