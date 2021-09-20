Агитацию в спортивные секции проведут в школах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В школах Петропавловска пройдут агитационные кампании, чтобы вовлечь как можно детей в спортивные секции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Петропавловска Булат Жумабеков на своей странице в социальной сети написал, что будет сформирована группа из тренеров и учащихся детско-юношеских спортивных школ. Они презентуют свои секции.

«Директорам школ необходимо обеспечить все санитарные меры безопасности. К слову, сейчас в Петропавловске бесплатно действуют спортивные секции в 13 учреждениях города. Желающие могут заниматься футболом, волейболом, борьбой, художественной гимнастикой и другими видами спорта. Детальную информацию вы можете изучить на официальном интернет-ресурсе города», - написал Б. Жумабеков.

Ранее сообщалось, в каких школах и какие детские спортивные секции работают в Петропавловске.

В этом году спортивные секции в Северо-Казахстанской области бесплатные. За счет госзаказа в регионе рассчитывают привлечь три тысячи ребятишек.

В то же время на совещании по ключевым социальным вопросам, которое провел заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов 13 сентября, область назвали в числе тех, где в сфере массового спорта самые низкие показатели охвата детей государственным спортивным заказом.