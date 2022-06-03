3 Июня 2022 19:22

Агитация проходила без массовых многотысячных «ура-форумов» - Госсекретарь РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агитационная кампания прошла очень активно, динамично. В обществе наблюдается довольно высокий интерес к теме конституционных изменений и политических реформ в целом. Об этом заявил в своем Telegram-канале Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

Сегодня – последний день агитационной кампании Референдума-2022. Завтра – «день тишины», послезавтра – голосование по конституционной реформе, напомнил Ерлан Карин.

«Вместе с моими коллегами из Нацсовета участвовали в разъяснении конституционной реформы. В частности, посетили такие регионы, как Кызылординская область, г. Алматы, Северо-Казахстанская область. Там провели разноформатные встречи с представителями региональных общественных советов, творческой и научной интеллигенции, молодежью. Стоит отметить, что вне зависимости от возраста, рода занятий и места проживания, казахстанцы с большим вниманием относятся к происходящим в стране преобразованиям. И большинство граждан поддерживает как президентскую программу политической модернизации в целом, так и изменения в Конституцию в частности», - отметил Госсекретарь.

Также он сообщил, о том что вместе с членами НСОД обсуждались основные положения конституционной реформы на различных экспертных площадках и в СМИ. Причем, как отметил Ерлан Карин, не только в традиционных СМИ, но и в соцсетях. Например, на YouTube-каналах А.Байтасова и М.Абенова. Для методологической помощи в соцсетях были опубликованы два ролика по разъяснению основных направлений поправок в Конституцию.

«Как отмечают многие, агитация проходила без массовых многотысячных «ура-форумов». Вся кампания прошла в формате общественного диалога, бесед и обсуждений. Это первые шаги к формированию новой политической культуры Нового Казахстана», - заключил Госсекретарь РК.