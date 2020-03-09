Агиля Бескемпирова: Любовь к детям – основная причина работы в полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Любовь к детям – основная причина работы в органах полиции. Так отзывается о своей деятельности инспектор ювенальной полиции отдела по делам несовершеннолетних Агиля Бескемпирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я люблю помогать детям. Например, если вижу, что надо забирать ребенка из неблагополучной семьи, а горе-родители не открывают дверь, я буду полдня стоять возле двери, пока не откроют. Совместно с органами опеки сделаю так, чтобы этому ребенку было комфортно. Лучше он будет расти там, где родители не выпивают и ребенок чувствует себя защищенным», - пояснила капитан полиции.

Агиля Бескемпирова служит в органах полиции с апреля 2007 года. В ее семье все занимаются творчеством, поэтому многие удивились, когда узнали о сфере ее деятельности.

«Люблю женщин в форме. В детстве смотрела фильмы о таких женщинах, поэтому мне всегда хотелось надеть погоны. Хотя меня окружали творческие люди. У меня мама музыкант, мои дети тоже занимаются музыкой. Я и они – это небо и земля. У меня тоже музыкальное образование, раньше исполняла эстрадные песни, выступала на сцене, участвовала в культурно-массовых мероприятиях. Тем не менее, в силу своего твердого характера, всегда хотелось стать сотрудником полиции», - рассказывает Агиля.

По словам женщины, она долго шла к этому.

«Так получилось, что мама получила квартиру в доме, где проживают сотрудники полиции. Поступила в колледж, а затем окончила университет. После окончания пошла в кадры управления полиции района Сарыарка, спросила: есть ли у них свободные вакансии. Услышав ответ «да», приступила к работе, хотя многие твердили, что работа сложная и требует усилий.

Мы делаем обход территории. Я зональный территориальный инспектор, закреплена за двумя колледжами и аграрным университетом. Хожу в свои учебные заведения и читаю лекции. Мы боремся с курением в неустановленных общественных местах, с мелким хулиганством.

Кого-то привлекаем к ответственности, ставим на учет неблагополучные семьи. Наша работа схожа с работой участкового инспектора. Мы тесно контактируем друг с другом. Они всегда помогают мне в работе, также мы вместе отрабатываем адреса», - отметила Агиля.

По словам капитана полиции, есть определенный процент сложности при работе с несовершеннолетними.

«Со всеми детьми сложно работать. Есть и человеческий фактор. В частности, сложнее работать с детьми, которые выросли в неполной семье. То есть, это те семьи, где появился новый супруг или супруга. Они считают это предательством по отношению к себе и начинают идти по косой дороге: выпивают, курят. Как женщина и мать двоих детей, я стараюсь войти в их положение, с пониманием к ним относиться. В нашей работе нужно быть требующим сотрудником, принимать правильные решения и в то же время помогать людям», - рассказала инспектор.

Агиля Бескемпирова - требовательный сотрудник и мама. С детства она учит детей честности и порядочности.

«Я требовательная мама. Порой, слышу, что студент или школьник пропускает занятия. Я не понимаю таких родителей, которые не контролируют своих детей. Стараюсь больше времени проводить с ними. С детства учу их не поднимать руку на девочек, потому что со временем это может войти в привычку. Стараюсь учить их честности, порядочности, не обижать и не брать чужого», - поделилась инспектор ювенальной полиции.

Теплоту, которую излучает Агиля, дети чувствуют на расстоянии.

«Зашла я в один дом. Меня встретила пятилетняя девочка с большими глазами. Она начала говорить мне: «Мама, моя мама». Хотя ее мать стоит рядом. Я воспитываю двух мальчиков. Очень сильно люблю девочек. Пока я беседовала с ее мамой, она ни на шаг от меня не отходила. Когда собралась уходить, девочка даже плакала: «Мама, не уходи». Ее мама была в недоумении. Конечно, в такие моменты становится обидно за детей. Я не могу смотреть, когда обижают ребенка. Если вижу, что в семье мать выпивает, сразу же стараюсь помочь ему», - вспомнила один из случаев из своей практики капитан полиции.

Еще один показательный пример - ограничение родительских прав в отношении одной из женщин. «Я ее предупредила, посоветовала ей измениться, хотела поставить на учет. Женщина не должна по борделям таскать с собой ребенка, распивать с посторонними мужчинами, женщинами. Несколько раз я ее предупреждала, она не послушалась. В итоге я должна была дать сигнал опеке. Она даже двери не открыла. Мы простояли около четырех часов в надежде, что она откроет дверь. Пришлось звонить хозяйке дома. Вламываться мы тоже не можем, потому что это чужое имущество. Я прекрасно понимаю, что мать есть мать. Но считаю, что лучше поставлю ее на путь истины. Потом она может восстановить свои родительские права. Женщина должна почувствовать, каково это жить без ребенка», - рассказала Агиля.

Как рассказала инспектор, за все время своей службы они многим коллегам обязана, в том числе наставнику – Неле Дощановой.

«Самое главное – сдержанность, нельзя показывать свои эмоции. Нужно любить детей, быть хорошим психологом, если хочешь работать в этой сфере. Я принципиальный инспектор. Если какой-то магазин продает спиртные напитки несовершеннолетним, то этот магазин должен привлекаться к ответственности. Мой наставник научила меня всему этому. Мои победы и достижения – это ее заслуга», - отметила инспектор ювенальной полиции Агиля Бескемпирова.