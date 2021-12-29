«Агенты изменений»: кто они и какую пользу приносят стране – интервью с представителями Президентского кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, одна из реформ, предложенных и реализованных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, - формирование пула Президентского молодежного кадрового резерва. Какую же пользу стране приносят резервисты? Какие инициативы «агенты изменений» предлагают для решения различных вопросов общества и государства в целом? Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказали резервисты Айдын Байедилов, Адилет Закиев и Алибек Хусаинов. Несмотря на то, что они занимаются частным предпринимательством, каждый старается внести свою лепту в развитие государства.

- Недавно вы провели форум – открытый диалог «с капитанами бизнеса». Какова цель проведенной встречи?

Айдын Байедилов:

- Это было первой встречей представителей Президентского молодежного кадрового резерва с крупнейшими предпринимателями с разных секторов экономики Казахстана: А. Белович в качестве представителя строительной отрасли, Е. Татишев из сельскохозяйственной и молодой Т. Турлов из финансовой отрасли. Каждый из них не просто успешный и «у всех на слуху», но и авторитетный в своей сфере с международным опытом предприниматель. Наша встреча была нацелена на получение членами резерва из первых уст уникальной информации о современных мировых бизнес-трендах для возможной имплементации успешного опыта в государственном и квазигосударственном секторах.

Кроме того, мероприятие позволило более отчетливо понять нужды и возможности бизнеса для социально-экономического развития страны и лично познакомиться с теми, кто стоит за крупнейшими компаниями нашей страны. А представителям бизнеса, в свою очередь, форум предоставил возможность непосредственно познакомиться с членами резерва и обратить внимание резервистов на дальнейшее развитие бизнес-среды. Повторюсь, это был открытый и непринужденный диалог, в ходе которого мы в очередной раз убедились в том, что необходимо не просто слышать бизнес, но и где-то перенимать опыт. Было заметно, как бизнесменам небезразлично благосостояние Казахстана, трансформация городов, включая развитие сёл.

- Как отреагировали спикеры на ваше приглашение и какие вопросы обсуждались в ходе встречи?

Адилет Закиев:

- На самом деле формат проведенного мероприятия понравился не только резервистам, но и спикерам-предпринимателям. Ведь подобного рода встреча с представителями бизнеса проводилась впервые. Ранее мы встречались с представителями государственных органов, приглашали и презентовали свои проекты и опыт работы на государственной службе после зачисления в резерв. Сами спикеры были очень открыты и с радостью приняли участие. Некоторые прилетели в Нур-Султан исключительно по этой причине, за что мы им очень благодарны. В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы, связанные со сферами деятельности спикеров и их взаимодействием с государством. Поднимался вопрос о менторстве и рассмотрении реализуемых резервистами проектов, которые могут быть полезны спикерам. Если углубляться в детали, то Еркин Татишев большое внимание уделил патриотизму и поднятию сельского хозяйства в Казахстане, Тимур Турлов говорил об открытости государства и успехах цифровизации, а Александр Белович - о работе в строительном бизнесе и сравнениях во взаимодействии с государственными органами при работе в разных странах. Что касается менторства, необходимо понимать, что речь идет не об уроках по ведению бизнеса или зарабатыванию денег, а больше о лидерстве, менеджменте, управлении рисками. Конечно, любой опыт успешных бизнесменов и бизнес-тренды также актуальны для нас, ведь немалая часть резервистов занимается бизнесом или работает в частном секторе.

- Как и для чего вы попали в резерв? Бытует мнение, что многие резервисты являются родственниками высокопоставленных лиц или приближенных к ним людей.

Адилет Закиев:

- Этот вопрос буквально на днях задавался председателю агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой. На этот вопрос она дала конкретный ответ. Многие резервисты уже не раз описывали этапы отбора, с которыми, кстати, можно ознакомиться, пройдя на сайт резерва. В целом, я сам изначально зарегистрировался, испытывая больше любопытство к этому проекту. Пройдя все этапы отбора, которые, должен заметить, были непростыми, был приятно удивлен уровнем проведения отбора и ответственностью, с которой государственные органы относятся к исполнению поручения Главы государства. Возвращаясь к вашему вопросу. Дети и родственники высокопоставленных лиц – такие же граждане нашей страны, как любой человек. Они так же могут пройти либо не проходить этапы отборы, стать или не стать членами резерва. Отбор, на мой взгляд, проводился объективно, как в случае ПМКР 1.0, так и 2.0. Что касается вопроса, для чего я нахожусь в рядах резервистов, - мне хочется принять активное участие в развитии нашего государства. В свою очередь, у меня появилась возможность работать в социальном ведомстве. Будучи лицом с инвалидностью – я сделал осознанный выбор в этом направлении.

- Какие инициативы предлагаете вы и как к ним относятся государственные органы? Вам оказывают поддержку?

Адилет Закиев:

- За два года существования резерва предлагалось множество разных инициатив. Для принятия правильных управленческих решений требуется наличие множества возможных альтернатив. Предлагаемые резервистами инициативы как раз являются, в большинстве своем, альтернативами, которые рассматриваются вместе с другими решениями. Представители резерва не являются априори гениями, которые в обязательном порядке изменят ситуацию к лучшему. При этом мы - мотивированная и патриотичная молодежь, готовая целенаправленно и последовательно достигать благих целей и результатов.

В целом, государственные органы по-разному реагируют на предложения: некоторые готовы совместно работать над предлагаемыми решениями и оказывают поддержку. Другие же сфокусированы на своем внутреннем потенциале, иными словами, ограничивают себя в ресурсах, не привлекая членов резерва, готовых порой на безвозмездной основе содействовать в реализации проработанных инициатив.

Нами недавно были предложены ряд инициатив по систематизации деятельности резерва, которые нашли положительный отклик у АДГС и в настоящий момент находятся в процессе реализации. Искренне надеемся, что данные инициативы, при поддержке АДГС, будут полноценно и своевременно реализованы. Мы, в свою очередь, оказываем максимальное содействие. К слову, ни одна из предложенных инициатив не требует выделения бюджетных средств и будет реализовываться исключительно силами самих членов резерва.

- Наверное, вы слышали о последнем выступлении председателя АДГС касательно дополнительных заработков государственных служащих. Что вы думаете по этому поводу?

Айдын Байедилов:

- Если говорить в рамках данной законодательной инициативы, то она разумная, это и вправду может быть дополнительным доходом иной оплачиваемой деятельности. Эти поправки позволят заниматься такими видами деятельности, как консалтинг (юридический или финансовый), подсобное хозяйство, сельское хозяйство. Я понимаю намерения инициаторов закона, ведь когда у молодых специалистов невысокая зарплата или многодетная семья, почему вне рабочего времени они не могут думать о дополнительном заработке, при этом не желая покидать госслужбу, на которой находятся не просто из-за статуса или привилегий, а потому что человеку небезразлично и он считает, что сможет улучшить благосостояние страны, будучи на госслужбе. Для него это призвание и вклад в общество.

Нужно отметить, что сейчас ведется поэтапное внедрение факторно-балльной шкалы, которая нацелена на повышение заработной платы и привлекательности госслужбы. Предлагаемая норма еще больше повысит привлекательность госслужбы и позволит увеличить уровень и компетенции привлекаемых кадров. Учитывая ограничения бюджета, внедрение подобных механизмов вкупе позволит достичь более высоких результатов, на мой взгляд.

- Для чего создан «Офис Президентского молодежного кадрового резерва»?

Алибек Хусаинов:

- За два года резервистами были получены не только назначения. Было предложено большое количество хороших инициатив, часть которых была воплощена в реальность. Ведь кадровый резерв – это кладезь информации, идей, успешного опыта, в том числе международного.

И в этой связи назрела необходимость в создании единой площадки, на которой бы генерировались идеи и проекты, централизованно проводились встречи и мероприятия. Среди нас много высококлассных профессионалов в разных сферах деятельности. Совместными усилиями мы можем дорабатывать предлагаемые резервистами идеи, проводить аудит на жизнеспособность и актуальность той или иной реформы. После детальных обсуждений и согласований зарегистрировали некоммерческую организацию - проектный «Офис ПМКР», который будет выступать единым окном при коммуникациях резервистов с госорганами и различными инстанциями. Немаловажными являются формат и цели Офиса, которые в первую очередь носят проектный характер, а не публикация различных манифестов.

На этой неделе завершился второй отбор в ПМКР, нас будет уже 350 резервистов. Хотелось бы поздравить тех, кто попал в резерв. Их помощь и проработанные креативные идеи, наработки приумножат наши совместные начинания и инициативы.