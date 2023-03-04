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Агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

4 Марта 2023, 08:49
Агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3», улучшив прогноз с «негативного» на «стабильный». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость страны.

В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны остаются устойчивыми и будут достаточными для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти, связанного с временными перебоями в работе Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК).

Также аналитики отмечают проводимую Правительством эффективную макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики, реформирование сферы госзакупок, а также сокращение административных барьеров для бизнеса.

По мнению аналитиков агентства, устойчивый рост в ненефтяном секторе будет также поддерживаться принимаемыми мерами по привлечению иностранных инвестиций.

В целом, S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4,1% в 2023 году и в среднем около 4% в 2023-2026 годах.

Как отметили в пресс-службе Премьер-Министра РК, Правительство продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности.

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