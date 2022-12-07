Агентство РК по регулированию и развитию финрынка опубликовало отчет «Рост в условиях риска»

7 Декабря 2022, 13:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало очередной выпуск ежеквартального отчета «Рост в условиях риска», передает МИА «Казинформ».

Отчет содержит качественную оценку состояния внешних и внутренних макрофинансовых условий развития экономики страны и их влияние на распределение условного роста ВВП Казахстана в кратко и среднесрочной перспективе. Оценка проведена на базе вероятностной модели Growth at Risk с использованием актуальной статистической информации по состоянию на конец октября 2022 года по 19 макрофинансовым показателям, которые объединены в четыре группы: индекс внутренних финансовых условий (внутренний FCI), долговой нагрузки, внешнего спроса и внешних финансовых условий (внешний FCI). Данные индексы описывают состояние каждого сектора и отражают различные аспекты макрофинансовых условий.

Модель GaR также позволяет оценить вероятность отрицательного роста на заданном временном горизонте и дает возможность применить различные сценарии для оценки воздействия гипотетических шоков на распределение будущего роста ВВП.

Результаты модели GaR показывают, что по итогам 3-го квартала 2022 года сводный индекс FCI перешел из отрицательной в положительную зону, что указывает на ухудшение макрофинансовых условий.

В разрезе субиндексов FCI, наибольшее ужесточение демонстрировали внутренний FCI, индекс долговой нагрузки и индекс внешнего спроса при замедлении ухудшения внешних финансовых условий.

Ухудшение условий в 3-ем квартале 2022 года было связано с продолжением обострения геополитической ситуации, ускорением инфляции и ужесточением монетарных условий в мире, которые увеличили вероятность реализации глобальной рецессии. На фоне этого мировые цены на продовольственные и энергетические товары начали снижаться. Изменения во внешних и внутренних условиях оказали сдерживающее влияние на динамику экономического роста Казахстана. Рост экономики в 3 квартале 2022 года в годовом выражении составил 3,1% г/г по сравнению с 4,2% г/г во 2 квартале 2022 года.

Согласно оценкам модели GaR, ухудшение внутренних и внешних макрофинансовых условий в 3 квартале 2022 года снижает условный рост ВВП на 0,2 п.п. через год и на 1,5 п.п. в среднесрочном периоде. Вероятность условного роста ВВП ниже нуля через год составляет 12%. В среднесрочной перспективе вероятность отрицательного роста значительно увеличится на 19п.п. до 25%.

Сценарный анализ показал, что негативные шоки цены на нефть и процентной ставки увеличивают вероятность отрицательного роста условного ВВП.

Более жесткие внутренние и глобальные финансовые условия могут привести к значительному росту макрофинансовых рисков в кратко- и среднесрочном периоде. В этой связи, государственным органам в рамках своей компетенции необходимо определить превентивные меры по нивелированию негативного воздействия ухудшения внутренних и внешних условий на макроэкономическую, социальную и финансовую стабильность страны.

Отчет можно найти по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/381557?lang=ru