Агентство РК по противодействию коррупции и АО «Центр международных программ» заключили Меморандум о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) Алика Шпекбаева и президента АО «Центр международных программ» (далее – Общество) Айнур Карбозовой, в ходе которой подписан меморандум о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Целью Меморандума является формирование всеобщего неприятия коррупции в рамках администрируемых Обществом международных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом, в том числе международной стипендии Президента РК «Болашак», а также выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

В ходе встречи председатель Агентства отметил, что в Агентстве приоритет при отборе кадров отдается выпускникам зарубежных вузов, стипендиатам программы «Болашак», обладателям степени магистра и доктора PhD и в настоящее время 11 сотрудников Антикоррупционной службы являются выпускниками ведущих вузов Европы и США.

Алик Шпекбаев подчеркнул важную роль системы подготовки и повышения квалификации кадров за рубежом по программе «Болашак» для различных отраслей, в частности правоохранительных органов.

Кроме того, стороны обсудили вопрос прохождения краткосрочных стажировок (со сроком до двенадцати месяцев) сотрудниками центрального аппарата и территориальных подразделений Агентства на базе ведущих зарубежных высших учебных заведений, а также в признанных мировых научно–исследовательских центрах, компаниях и отраслевых организациях.

По завершению встречи Айнур Карбозова поблагодарила Алика Шпекбаева за поддержку инициативы Общества и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству.

В свою очередь, президент АО «Центр международных программ» отметила, что подписание Меморандума даст новый импульс в повышении квалификации сотрудников Антикоррупционной службы в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Для достижения этих целей Стороны договорились активизировать взаимодействие в реализации антикоррупционной политики и недопущению любых проявлений коррупции путем консолидации усилий Агентства и Общества.