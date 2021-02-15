Агентство по регулированию и развитию финрынка набирает кадровый резерв

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка объявляет о начале отбора кандидатов для зачисления в кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В агентстве сообщили, что ищут как выпускников вузов, так и квалифицированных специалистов с опытом работы.

«Ключевыми критериями при выборе кандидатов будут являться соответствующее образование, высокий уровень квалификации, опыт работы, наличие международных финансовых и языковых сертификатов, а также потенциал кандидата», - отметили в агентстве.

Выбор лучших будет обеспечен путем поэтапного подхода: на первом этапе кандидатам будет предложено представить резюме и эссе. На втором этапе, кандидаты, отобранные по итогам рассмотрения резюме и эссе, будут приглашены посредством электронной почты или телефона, указанных в резюме кандидата на собеседование с руководителями заинтересованных подразделений агентства.

Победители отбора зачисляются в кадровый резерв и в течение года могут быть трудоустроены в агентство.

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