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Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций

16 Февраля 2022 09:16
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Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

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Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др.

Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры.

В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В Казахстане действует 484 аудиторских организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.

Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляет сообщения о пороговых и подозрительных операциях .

Агентство направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.

Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний.

Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег.

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#Экономика   #Другие государственные органы  
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