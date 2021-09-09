Агентство по финмониторингу опровергло слухи об обысках на «Казахфильме»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что распространяемая информация о проведении обысков в АО «Казахфильм» не соответствуют действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«В частности, центральным аппаратом и территориальными департаментами Агентства досудебное расследование в отношении «Казахфильм» не проводится», - уточнили в АФМ.

В ведомстве напомнили, что, согласно статье 274 Уголовного кодекса, за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы, призвали не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.







