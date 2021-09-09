РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:31, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Агентство по финмониторингу опровергло слухи об обысках на «Казахфильме»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что распространяемая информация о проведении обысков в АО «Казахфильм» не соответствуют действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    «В частности, центральным аппаратом и территориальными департаментами Агентства досудебное расследование в отношении «Казахфильм» не проводится», - уточнили в АФМ.

    В ведомстве напомнили, что, согласно статье 274 Уголовного кодекса, за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы, призвали не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.




    Теги:
    Культура Борьба с коррупцией Боровое Общество
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!