+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -17 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Агентство по финмониторингу и комитет МФЦА подписали меморандум о совместной работе по противодействию отмыванию денег

4 Ноября 2021 18:54
Поделиться:
Агентство по финмониторингу и комитет МФЦА подписали меморандум о совместной работе по противодействию отмыванию денег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу и Комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Новости по теме
Автовор сканером вскрыл чужое авто и похитил 20 млн тенге в Алматы
Поджог сена на сумму более 10 млн тенге совершил житель Акмолинской области Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО Информационные системы способствуют коррупции в сфере АПК – Марат Ахметжанов

В подписании соглашения приняли участие председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, генеральный директор Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг

Мухтар Бубеев.

Меморандум направлен на обеспечение сотрудничества между Комитетом МФЦА и Агентством в сфере ПОД/ФТ, обмена информацией, в том числе конфиденциальной, с целью эффективного выполнения Комитетом МФЦА регуляторных целей в данной сфере.

«В будущем Казахстану предстоит пройти Взаимную оценку ЕАГ на соответствие международным стандартам ФАТФ. Персональное внимание при оценке будет уделено деятельности МФЦА, который не имеет аналогов среди стран-участниц ЕАГ. Агентство, в свою очередь, готово оказать всю необходимую помощь и поддержку МФЦА по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», - отметил председатель Агентства Жанат Элиманов.

Меморандум позволит сторонам обеспечить и повысить эффективность контроля и мониторинга Участников МФЦА, а также будет содействовать обеспечению стабильности финансовой системы и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Гендиректор AFSA Мухтар Бубеев отметил, что в основе этого соглашения лежит цель совместной работы и обмена важной информацией, которая поможет как Агентству, так и AFSA предотвращать отмывание денег и противодействовать этому как в МФЦА, так и в Казахстане.

В заключении стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по укреплению национальной системы ПОД/ФТ.


Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Коррупция   #Другие государственные органы   #МФЦА - фин. центр "Астана"   #Борьба с коррупцией  
Поделиться:
Новости по теме
Автовор сканером вскрыл чужое авто и похитил 20 млн тенге в Алматы
Поджог сена на сумму более 10 млн тенге совершил житель Акмолинской области
Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
Информационные системы способствуют коррупции в сфере АПК – Марат Ахметжанов
Популярное
1 Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
2 3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
3 Контроль на дорогах усилят в Алматы
4 Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира
5 Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде
6 Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
Читайте также
Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
Поджог сена на сумму более 10 млн тенге совершил житель Акмолинской области
Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
3 000 водителей машин с иностранными номерами наказаны в Атырау
Контроль на дорогах усилят в Алматы
Восемь спортсменов Карагандинской области стали чемпионами мира
Контрабандные сигареты на 350 млн тенге изъяли в Караганде
Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив