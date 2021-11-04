Агентство по финмониторингу и комитет МФЦА подписали меморандум о совместной работе по противодействию отмыванию денег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу и Комитет Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

В подписании соглашения приняли участие председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, генеральный директор Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг

Мухтар Бубеев.

Меморандум направлен на обеспечение сотрудничества между Комитетом МФЦА и Агентством в сфере ПОД/ФТ, обмена информацией, в том числе конфиденциальной, с целью эффективного выполнения Комитетом МФЦА регуляторных целей в данной сфере.

«В будущем Казахстану предстоит пройти Взаимную оценку ЕАГ на соответствие международным стандартам ФАТФ. Персональное внимание при оценке будет уделено деятельности МФЦА, который не имеет аналогов среди стран-участниц ЕАГ. Агентство, в свою очередь, готово оказать всю необходимую помощь и поддержку МФЦА по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», - отметил председатель Агентства Жанат Элиманов.

Меморандум позволит сторонам обеспечить и повысить эффективность контроля и мониторинга Участников МФЦА, а также будет содействовать обеспечению стабильности финансовой системы и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Гендиректор AFSA Мухтар Бубеев отметил, что в основе этого соглашения лежит цель совместной работы и обмена важной информацией, которая поможет как Агентству, так и AFSA предотвращать отмывание денег и противодействовать этому как в МФЦА, так и в Казахстане.

В заключении стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по укреплению национальной системы ПОД/ФТ.