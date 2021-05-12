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    20:14, 11 Май 2021 | GMT +6

    Агентство по финансовому мониторингу и Аружан Саин встали на защиту детей-сирот

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручений Главы государства Агентством по финмониторингу РК совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин подписан меморандум о взаимодействии и начат социальный проект «Qamqor». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Как отмечалось, Президент Касым-Жомарт Токаев определил защиту прав детей приоритетом и указал на то, что обязательства государства по обеспечению всех прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны исполняться безукоризненно.

    «Проект направлен не просто на выявление правонарушений, но и на устранение «слабых» точек в системе защиты прав детей.

    К примеру, в Западно-Казахстанской области расследуется дело по факту переплаты сотрудникам детского дома заработной платы и присвоения.

    В Павлодарской области выявлены признаки хищения бюджетных средств на сумму свыше 5 млн тенге, которые должны быть направлены на работы по благоустройству территории детской деревни.

    В Акмолинской области имел место факт хищения денежных средств, предназначенных для питания детей-сирот.

    Уже установлены риски по 15 учреждениям и зарегистрировано 7 уголовных дел.

    Профилактические мероприятия продолжаются», - добавили в АФМ.


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