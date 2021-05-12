Агентство по финансовому мониторингу и Аружан Саин встали на защиту детей-сирот
Как отмечалось, Президент Касым-Жомарт Токаев определил защиту прав детей приоритетом и указал на то, что обязательства государства по обеспечению всех прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны исполняться безукоризненно.
«Проект направлен не просто на выявление правонарушений, но и на устранение «слабых» точек в системе защиты прав детей.
К примеру, в Западно-Казахстанской области расследуется дело по факту переплаты сотрудникам детского дома заработной платы и присвоения.
В Павлодарской области выявлены признаки хищения бюджетных средств на сумму свыше 5 млн тенге, которые должны быть направлены на работы по благоустройству территории детской деревни.
В Акмолинской области имел место факт хищения денежных средств, предназначенных для питания детей-сирот.
Уже установлены риски по 15 учреждениям и зарегистрировано 7 уголовных дел.
Профилактические мероприятия продолжаются», - добавили в АФМ.