Агентство по делам семьи и защите прав детей предлагают открыть в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Динара Закиева озвучила ряд предложений по профилактике семейно-бытового насилия. В частности, мажилисмен предлагает открыть Агентство по делам семьи и защите прав детей с территориальными департаментами на местах как отдельный государственный орган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы также работаем с регионами и МВД по выявлению семей в трудной жизненной ситуации в рамках деятельности группы оперативного реагирования. В одной группе находятся участковые полицейские и представители всех управлений акиматов. Соответственно, как только участковый выявляет семью, находящуюся в трудной жизненной ситуации, он направляет эту информацию управлению и все начинают организовывать помощь этой семье. За два года было выявлено 65 тысяч семей, из них 17 тысяч элементарно не имели документов. То есть, они не могли получать ни одну государственную услугу. Дети не ходили в школу, не могли обращаться в больницу, ни о каких пособиях и социальной поддержке и речи не шло», - сказала Динара Закиева на форуме по вопросам профилактики семейно-бытового насилия.

По словам спикера, этот подход не является системным. Поэтому она предложила три варианта решения проблемы бытового насилия.

«Первый вариант - создание отдельного Агентства по делам семьи и защите прав детей с территориальными департаментами на местах как отдельного государственного органа. Также мы предлагали создать управления по делам семьи при акиматах. В Министерстве информации и общественного развития есть Комитет по делам молодежи и семьи. Но у них нет управлений в регионах. Соответственно нет звена, которое бы занималось помощью семьям и отвечало бы за результат, за выведение семей из трудной жизненной ситуации, за реализацию семейной политики в регионах. Как третий вариант - предложили вывести семью из Министерства информации и общественного развития и ввести этот функционал в Министерство труда и социальной защиты. Соответственно расширить функционал управлений социальной защиты на местах, чтобы появилась целостная система и звено, которое отвечало бы за семью, за оказание комплексной помощи семьям», - пояснила Динара Закиева.