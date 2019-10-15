Агентство «Хабар» представляет свои проекты на международной выставке в Каннах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство «Хабар» представляет свою продукцию своих телеканалов на крупнейшем в мире рынке аудиовизуальной продукции MIPCOM. Выставка ежегодно собирает производителей фильмов и программ для эфирного, кабельного, цифрового и спутникового телевидения и радиовещания со всего мира в Каннах, передает МИА «Казинформ».

«Наша задача – не только выбрать уникальный контент для наших телезрителей, но также предложить свой контент для распространения по всему миру. И что очень приятно, интерес к нам есть, нас знают. Более того, подходят некоторые телекомпании, вещатели, чтобы мы им помогли в продвижении их контента», - сказал Председатель Правления АО «Агентство «Хабар» Ерлан Бекхожин.

Агентство «Хабар» предлагает в этом году не только хиты прошедших лет, но и много новинок, среди которых биографическая драма «Бекзат» о судьбе олимпийского чемпиона Сиднея, история летчиков под названием «Степные ястребы», историческая драма «Дулати», мелодрама «Рауза» и другие.