Агентство «Хабар» представляет свои проекты на международной выставке в Каннах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство «Хабар» представляет свою продукцию своих телеканалов на крупнейшем в мире рынке аудиовизуальной продукции MIPCOM. Выставка ежегодно собирает производителей фильмов и программ для эфирного, кабельного, цифрового и спутникового телевидения и радиовещания со всего мира в Каннах, передает МИА «Казинформ».
«Наша задача – не только выбрать уникальный контент для наших телезрителей, но также предложить свой контент для распространения по всему миру. И что очень приятно, интерес к нам есть, нас знают. Более того, подходят некоторые телекомпании, вещатели, чтобы мы им помогли в продвижении их контента», - сказал Председатель Правления АО «Агентство «Хабар» Ерлан Бекхожин.
Агентство «Хабар» предлагает в этом году не только хиты прошедших лет, но и много новинок, среди которых биографическая драма «Бекзат» о судьбе олимпийского чемпиона Сиднея, история летчиков под названием «Степные ястребы», историческая драма «Дулати», мелодрама «Рауза» и другие.
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