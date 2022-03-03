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Агентство финмониторинга выявило финансовую пирамиду в Актау

3 Марта 2022 13:21
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Агентство финмониторинга выявило финансовую пирамиду в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом АФМ по Мангыстауской области расследуется уголовное дело в отношении компании «World Business Consulting» по факту создания и руководства финансовой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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«World Business Consulting» с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получения стабильного вознаграждения.

В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков.

По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жугинбаева Жемис.

Напомним, деятельность данной финпирамиды была пресечена Агентством в прошлом году в Алматы.

«Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками «World Business Consulting», просим обратиться в Департамент АФМ по Мангистауской области по телефонам +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram- канале Агентства РК по финансовому мониторингу.


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#Мангистауская область   #Финансовая пирамида  
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