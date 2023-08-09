Агентство финмониторинга наделят новыми функциями в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу наделят дополнительными функциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Документ о внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» размещен на портале Открытые НПА.

«Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» следующие дополнения: в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом: пункт 15 дополнить подпунктами 33-1) и 34-1) в следующей редакции: «33-1) определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц; 34-1) ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц;»; дополнить разделом в следующей редакции: «Перечень организаций, находящихся в ведении Агентства Акционерное общество «Международная академия экономики и финансов», - говорится в документе.

Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу поручено в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Данный указ будет находиться на публичном обсуждении до 23 августа.