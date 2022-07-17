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Африканскую цаплю спасли пожарные в Актау
17 Июля 2022 11:23

Африканскую цаплю спасли пожарные в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау пожарные спасли африканскую цаплю, передает МИА «Казинформ».

«15 июля сотрудники негосударственной противопожарной службы ТОО «МАЭК-Казатомпром» встретили неожиданного гостя. В ходе несения внутреннего наряда водитель пожарного автомобиля Карим Мусаев заметил большую черную птицу, приземлившуюся на кустарник перед фасадом пожарной части. К сожалению, птица взлететь больше не смогла», - сообщили в пресс-службе компании.

Мужчина вытащил ее из кустов и занес в прохладный пожарный бокс, где она смогла охладиться в воде.

Сотрудники пожарной части вызвали на помощь начальника отдела охраны окружающей среды энергокомбината Ольгу Маркину. Она опознала в нежданном госте африканскую или, как ее чаще называют, черную цаплю.

По предположениям специалистов, птица, скорее всего, отстала от стаи и не смогла из-за жары долететь до озера Караколь буквально километр.

Инспекторы Карагие-Каракольского заказника забрали ее и помогли добраться до ближайшего водоема - озера Караколь.



Фото: maek.kz

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