Африканского львенка конфисковали у павлодарца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Молодой человек купил в России африканского львёнка и привёз его в Казахстан без соответствующего разрешения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Даниял Смагулов признан виновным в совершении административного правонарушения, и в отношении него наложен штраф в доход государства в размере 27 780 тенге с конфискацией дикого животного: африканского льва по кличке Симба - такое решение вынес специализированный административный суд города Павлодар под председательством судьи Серика Марданова.

По информации суда, правонарушение выявлено девятого апреля во время мониторинга соцсетей в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер». Выяснилось, что у 23-летнего Данияла Смагулова есть львёнок. 31 марта он незаконно ввёз дикое животное из России в Казахстан без соответствующего разрешения, которое относится и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Этим самым он совершил административное правонарушение. В суде мужчину свою вину признал.

«Он пояснил, что разрешения на ввоз африканского льва не получал, купил животное в ООО «Амурский тигр», в России, одиннадцатого февраля 2020 года и ввёз на территорию Республики Казахстан», - сообщили в суде.

В судебном процессе участвовал главный специалист Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кабдулла Суханкулов, который сообщил, что африканский лев относится к видам животных, которые находятся под угрозой исчезновения, поэтому при ввозе таких животных в Казахстан и вывозе из республики по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которым грозит исчезновение, необходимо обязательно получать разрешение.

«В материалах дела представлена индивидуальная карточка животного. Африканский лев по кличке Симба имеет международный ветеринарный паспорт, однако разрешения на ввоз африканского льва не имеется», - подчеркнули в специализированном административном суде города Павлодар.