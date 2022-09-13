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Африканские гепарды отправляются в Индию

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
13 Сентября 2022, 04:28
Африканские гепарды отправляются в Индию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Африканские гепарды отправляются в Индию: проект, в котором участвуют несколько африканских стран, призван восстановить дикую популяцию этих кошек на Индостане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Азиатский подвид гепарда сохранился только в Иране, а раньше водился от Палестины до Казахстана. В Индии он исчез в конце 1940-х из-за охоты, урбанизации и сокращения кормовой базы.

«Для генетически жизнеспособной популяции в Индии в долгосрочной перспективе нам нужно не менее 500 особей, поэтому каждый год мы будем отправлять от восьми до 12 животных, чтобы пополнить их численность, привнести генетическое разнообразие, пока у них не появится жизнеспособная популяция», - делится менеджер проекта Винсент ван дер Мерве

В ЮАР в 2010-х годах численность гепардов начала заметно расти. Поэтому власти страны и экологи согласились помочь Индии. Гепард считается уязвимым видом: в дикой природе сейчас живут чуть более 7 тыс. особей.


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