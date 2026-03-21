АФМ завершило расследование коррупционной схемы с ущербом в 2 млрд тенге
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по г. Алматы завершено расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» («ЦРТР») и ТОО «Первое кредитное бюро» («ПКБ»). Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, передает агентство Kazinform.
«ЦРТР» является единственным государственным оператором информации о доходах физических лиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями для оценки платежеспособности заемщиков. Основными потребителями этих данных выступают «Государственное кредитное бюро» и «Первое кредитное бюро».
Следствие установило, что между организациями было заключено незаконное соглашение, которое позволяло «Первому кредитному бюро» получать большую долю дохода от услуг «ЦРТР», снижая доходность «ЦРТР» для государства. В ходе расследования также выявили схему, обеспечивавшую ускоренную обработку запросов для одного кредитного бюро, тогда как для другого вводились искусственные задержки.
Противоправные действия нанесли государству ущерб свыше 2 млрд тенге. Подозреваемые задержаны, на их имущество и ценные бумаги наложен арест на сумму более 1 млрд тенге.
Ранее по данному делу мы сообщали о задержании трех чиновников при передаче крупной взятки в Алматы.