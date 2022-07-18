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АФМ возбудило 20 дел в отношении организованных преступных групп
18 Июля 2022 22:09

АФМ возбудило 20 дел в отношении организованных преступных групп

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие Агентством по финансовому мониторингу окончено производством 789 дел. По ним возмещено с учетом ареста имущества 85 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал Агентства по финансовому мониторингу.

Как отмечалось на заседании коллегии под председательством Жаната Элиманова, в отношении организованных преступных групп возбуждено 20 дел, 17 – направлено в суд.

На коллегии особое внимание уделено мерам по недопущению вмешательства в деятельность добросовестного бизнеса. Поставлена задача по сокращению числа повторных вызовов на допрос, наложения ограничений на имущество и изъятия документов.

Также, в рамках поручения Главы государства, выработаны комплексные меры по ликвидации преступных групп, занимающихся незаконным вывозом ГСМ в соседние страны.

Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше 3 тыс. сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущества на 6,5 млрд тенге.

В рамках объявленного Президентом Года детей защищены права более 100 детей-сирот. Особое внимание уделено защите социально-уязвимых слоев населения.

По фактам хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учетом ареста имущества 53 млрд тенге.


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