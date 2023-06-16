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АФМ подозревает в хищении 677 млн тенге руководство ТОО «Балхаш Жылу»

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 11:30
АФМ подозревает в хищении 677 млн тенге руководство ТОО «Балхаш Жылу»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Должностные лица ТОО «Балхаш Жылу» подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 677 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Досудебное расследование зарегистрировано департаментом АФМ по Карагандинской области. Установлено, что бывшее руководство ТОО «Балхаш Жылу» в период с июня 2020 г. по январь 2023 г. совершило хищение бюджетных средств в размере 677 млн тенге, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения г.Балхаш путем перечислений на личные счета и счета лжепредприятий. Указанные лица задержаны и водворены в СИЗО. Санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца», - говорится в сообщении АФМ.

Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия, а также согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


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