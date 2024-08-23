АФМ объявило в международный розыск двух иностранцев и двух граждан РК

Двое граждан Казахстана, гражданин России и гражданка Украины подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации в Алматинской области и Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансвому мониторингу.

Агентством по финансвому мониторингу объявлены в международный розыск:

гражданин Российской Федерации Черных Сергей Владимирович, 1993 года рождения;

гражданка Украины Юдина Марина, 1999 года рождения;

гражданин Республики Казахстан Нестеренко Павел Игоревич, 1998 года рождения;

гражданка Республики Казахстан Мусалиева Турсын Бегдатовна, 1996 года рождения.

- Указанные лица подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и г.Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино «1WIN», преступный доход от которой составил 3,8 млрд тенге, - отметили в АФМ.

Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, необходимо сообщить по телефонам:

+7-701-577-56-83 - по розыску лиц,

+7-701-121-47-65 - по розыску лиц,

+7-727-279-20-86 - дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются.