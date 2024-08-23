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    09:52, 23 Август 2024 | GMT +6

    АФМ объявило в международный розыск двух иностранцев и двух граждан РК

    розыск
    Фото: АФМ

    Двое граждан Казахстана, гражданин России и гражданка Украины подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации в Алматинской области и Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства  по финансвому мониторингу.

    Агентством по финансвому мониторингу объявлены в международный розыск:

    • гражданин Российской Федерации Черных Сергей Владимирович, 1993 года рождения; 
    • гражданка Украины Юдина Марина, 1999 года рождения; 
    • гражданин Республики Казахстан Нестеренко Павел Игоревич, 1998 года рождения; 
    • гражданка Республики Казахстан Мусалиева Турсын Бегдатовна, 1996 года рождения.

    - Указанные лица подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и г.Алматы незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино «1WIN», преступный доход от которой составил 3,8 млрд тенге, - отметили в АФМ. 

    Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, необходимо сообщить по телефонам:

    +7-701-577-56-83 - по розыску лиц, 
    +7-701-121-47-65 - по розыску лиц,
    +7-727-279-20-86 - дежурная часть.

    Вознаграждение и анонимность гарантируются.

     

    Теги:
    Казино Борьба с преступностью АФМ Видео Розыск Букмекеры
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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